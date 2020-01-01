Полиция составила почти 1500 протоколов за нарушение карантина в Украине
В полиции составили 1415 админпротоколов и открыли 9 уголовных производств.
С момента введения карантина в Украине, правоохранители составили 1415 административных протоколов за нарушения правил карантинного режима. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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В полиции также открыли 9 уголовных производств на нарушение карантина.
"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", сообщили в Нацполиции.
Напомним, В Украине за день зафиксировали более 80 подозрений на COVID-19.
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