Украину засыпает снегом
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео мартовской метели. В частности, непогода наблюдается на Западной Украине, Киеве и Чернигове.
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Утро 22 марта часть Украины накрыли снегопады, что подтвердило прогноз синоптиков. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео мартовской метели.
Аномальная погода наблюдается на Западной Украине, Киеве и Чернигове.
На выходных в Украине похолодает
Ранее сообщалось, что март в Киеве побил семь температурных рекордов.
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