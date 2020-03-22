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Украину засыпает снегом

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Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео мартовской метели. В частности, непогода наблюдается на Западной Украине, Киеве и Чернигове.
Украину засыпает снегом
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Утро 22 марта часть Украины накрыли снегопады, что подтвердило прогноз синоптиков. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео мартовской метели.

Аномальная погода наблюдается на Западной Украине, Киеве и Чернигове.

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#spring

Публикация от Anjelina (@anjelina_li)

На выходных в Украине похолодает

Ранее сообщалось, что март в Киеве побил семь температурных рекордов.

 

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Теги: Украина, Киев, погода, снег, снегопад, непогода, погода в Украине, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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