Украину засыпает снегом

Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео мартовской метели. В частности, непогода наблюдается на Западной Украине, Киеве и Чернигове.

Утро 22 марта часть Украины накрыли снегопады, что подтвердило прогноз синоптиков. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео мартовской метели.

Аномальная погода наблюдается на Западной Украине, Киеве и Чернигове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #spring Публикация от Anjelina (@anjelina_li) 22 Мар 2020 в 1:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Там же, Киев, через 3 часа...А снег идет, а снег идет...#весна2020#изменчивая погода#снег# Публикация от Наталя Гладуняк-Голубицкая (@kiyanka168) 22 Мар 2020 в 3:27 PDT

На выходных в Украине похолодает

Ранее сообщалось, что март в Киеве побил семь температурных рекордов.

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