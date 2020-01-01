В Украине выздоровели 8 больных COVID-19
По состоянию на утро 22 марта в Украине выздоровели 8 из 47 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим острое респираторное заболевание COVID-19 . Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
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Отмечается, что все выздоровевшие пациенты находились в Черновицкой области.
"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - сообщили в ЦОЗ.
Ситуации с зафиксированными случаями коронавирусной болезни в Украине на данный момент выглядит так:
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- Днепропетровская область — 2;
- Донецкая область — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);
- Киев — 9;
- Киевская область — 4;
- Львовская область — 1;
- Тернопольская область — 1;
- Черновицкая область — 25 (1 летальный, 8 выздоровели)
Напомним, в Украине за день зафиксировали 80 подозрений на COVID-19.
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