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В Украине выздоровели 8 больных COVID-19

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8 пациентов из Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на утро 22 марта в Украине выздоровели 8 из 47 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим острое респираторное заболевание COVID-19 . Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. 

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Отмечается, что все выздоровевшие пациенты находились в Черновицкой области.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - сообщили в ЦОЗ.

Ситуации с зафиксированными случаями коронавирусной болезни в Украине на данный момент выглядит так: 

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  • Днепропетровская область — 2;
  • Донецкая область — 1;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);
  • Киев — 9;
  • Киевская область — 4;
  • Львовская область — 1;
  • Тернопольская область — 1;
  • Черновицкая область — 25 (1 летальный, 8 выздоровели)

Напомним, в Украине за день зафиксировали 80 подозрений на COVID-19.

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Теги: коронавирус, Черновицкая область, Минздрав
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