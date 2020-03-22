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Это не каникулы: Первая леди Зеленская обратилась к украинцам

Комментариев: 4
Елена Зеленская и другие известные мамы призвали родителей серьезнее отнестись к карантину.
Первая леди Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская
скриншот

Жена президента Украины Елена Зеленская, вместе с другими известными украинскими мамами, призвала жителей страны серьезно отнестись к карантину. Известные женщины просят родителей объяснять детям разницу между карантинным режимом и школьными каникулами. Соответствующее видеообращение опубликовали на Facebook-странице Минздрава.

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Кроме первой леди Украины, в ролике снялись журналистка Елена Фроляк, ведущая Мария Ефросинина, ведущая Екатерина Осадчая, а также врач-педиатр Наталья Кундина. 

"Мамы призывают: карантин - это не каникулы! Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение дома. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - сообщается в анонсе видеоролика.

В частности, детей рекомендуют научить правильно чихать, мыть руки и придерживаться режима, несмотря на карантинные ограничения.



Напомним, по состоянию на утро 22 марта в Украине выздоровели 8 больных коронавирусом.

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Теги: Карантин, Зеленская, коронавирус
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Комментариев (4)
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ДонКарлитоUA    22.03.2020, 16:15
Оценка:  -2
ДонКарлитоUA
Только"Киевский"торт и вафли"Неаполитанки"от компании паRashen спасают от коронавируса!Всё остальное бесполезно.
БийКацапів    22.03.2020, 16:03
Оценка:  +3
БийКацапів
А где ЗЕлупа Коломойского,он должен советовать населению, как вести профилактику и лечение откоронавируса Сладкой Полынью (( Artemisia Annua ) или Хлороквином ( Chloroquine ), например таблетки Avloclor, но их сейчас дефицит, госпитали скупили все.
drozdikus    22.03.2020, 16:20
Оценка:  -1
drozdikus
Ник поменяй 6а Терпило х. Охол
БийКацапів    22.03.2020, 16:01
Оценка:  +6
БийКацапів
Ты расскажи своему ДЕбилу,что Президентство - это не каникулы и не Квартал.
Почему он не помагает материально семьям которые не работают из-за карантина?
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