Это не каникулы: Первая леди Зеленская обратилась к украинцам

Елена Зеленская и другие известные мамы призвали родителей серьезнее отнестись к карантину.

Жена президента Украины Елена Зеленская, вместе с другими известными украинскими мамами, призвала жителей страны серьезно отнестись к карантину. Известные женщины просят родителей объяснять детям разницу между карантинным режимом и школьными каникулами. Соответствующее видеообращение опубликовали на Facebook-странице Минздрава.

Читай также: Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко

Кроме первой леди Украины, в ролике снялись журналистка Елена Фроляк, ведущая Мария Ефросинина, ведущая Екатерина Осадчая, а также врач-педиатр Наталья Кундина.



"Мамы призывают: карантин - это не каникулы! Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение дома. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - сообщается в анонсе видеоролика.



В частности, детей рекомендуют научить правильно чихать, мыть руки и придерживаться режима, несмотря на карантинные ограничения.





Напомним, по состоянию на утро 22 марта в Украине выздоровели 8 больных коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.