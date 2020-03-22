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Полиция проверит изоляцию всех, кто возвращается из-за границы

Комментариев: 2
Подписание соглашения о самоизоляции и выдача памятки о самоизоляции - обязательная противоэпидемическая мера.
Так украинцы из Польши возвращались
Так украинцы из Польши возвращались
 
Эпидемиологи вместе с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 22 марта.
 
"Вчера мы в очередной раз изменили правила пересечения государственной границы для людей, которые будут возвращаться в Украину из определенных хабов в аэропортах за пределами Украины. Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней. Мы в Минздраве постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательной противоэпидемической мерой", - заявил Ляшко.
 
 
По его словам, все эти документы передаются в базу для эпидемиологов.
 
"Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", подчеркнул главный санврач страны.
 
Напомним, что согласно решению КГГА, Госпогранслужба Украины должна предоставить информацию в отношении жителей Киева, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года. Соответствующие данные о жителях Киева должны быть переданы в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве 25 марта.
 
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Теги: Минздрав, полиция, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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PomoikaZE    22.03.2020, 16:37
Оценка:  +1
PomoikaZE
Не слишком ли поздно опомнилась банда Zепутатов????
Л_о_л_а    22.03.2020, 15:52
Оценка:  -8
Л_о_л_а
скакали за безвиз на майдане,угробили страну и медицину, в том числе , своим майдауном, налоги платят за границей (их работодатель), а лечиться прутся в Украину за счет украинских налогоплательщиков....
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