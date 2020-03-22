"Коронавируса никакого нет!" - нардеп Шахов перед заражением COVID-19

Нардеп Шахов, у которого заболевание COVID-19 перешло в пневмонию, ранее отрицал существование коронавируса.

Заболевший коронавирусной болезнью народный депутат Сергей Шахов накануне заражения COVID-19 выступил с трибуны Верховной Рады и заявил, что "никакого коронавируса нет". Видео с выступлением Шахова опубликовал на своей Facebook-странице Антон Геращенко.

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"Насколько мы видим, никакого коронавируса нет, а есть коронавирус в головах чиновников", - заявил тогда с трибуны Шахов.



Геращенко отметил, что данное видео должно стать уроком для всех тех, кто не относится серьезно к пандемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острую респираторную болезнь COVID-19.



"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса. Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванная вирусом COVID-19. Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!", - написал Геращенко.

Антон Геращенко/Facebook





Напомним, 22 марта нардеп Шахов сообщил, что его заболевание перешло в пневмонию, он госпитализирован.

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