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"Коронавируса никакого нет!" - нардеп Шахов перед заражением COVID-19

Комментариев: 2
Нардеп Шахов, у которого заболевание COVID-19 перешло в пневмонию, ранее отрицал существование коронавируса.
Народный депутат Сергей Шахов
Народный депутат Сергей Шахов
Сергей Шахов/Facebook

Заболевший коронавирусной болезнью народный депутат Сергей Шахов накануне заражения COVID-19 выступил с трибуны Верховной Рады и заявил, что "никакого коронавируса нет". Видео с выступлением Шахова опубликовал на своей Facebook-странице Антон Геращенко. 

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"Насколько мы видим, никакого коронавируса нет, а есть коронавирус в головах чиновников", - заявил тогда с трибуны Шахов.

Геращенко отметил, что данное видео должно стать уроком для всех тех, кто не относится серьезно к пандемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острую респираторную болезнь COVID-19.

"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса. Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванная вирусом COVID-19. Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!", - написал Геращенко.

Антон Геращенко/Facebook



Напомним, 22 марта нардеп Шахов сообщил, что его заболевание перешло в пневмонию, он госпитализирован.

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Теги: Шахов, Геращенко, коронавирус, Верховна Рада
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Комментариев (2)
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Кайдаш    22.03.2020, 16:36
Оценка:  +2
Кайдаш
педераст
PomoikaZE    22.03.2020, 16:34
Оценка:  +2
PomoikaZE
3,14 дар, как и вся его банда.
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