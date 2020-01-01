В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от Covid-19

Потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года, заявил BBC директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По словам Райана, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.