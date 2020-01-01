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В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от Covid-19

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Потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.
Весь мир ищет вакцину от коронавируса
Весь мир ищет вакцину от коронавируса
 
Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года, заявил BBC директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
 
По словам Райана, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.
 
"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал он.
 
 
 
Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.
 
"Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать", - отметил Райан.
 
Напомним, что на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.
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Теги: вакцина, ВОЗ, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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