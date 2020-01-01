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В Мадриде обустроили крупнейший госпиталь в Европе

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Входы в госпиталь охраняет полиция, предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.
Госпиталь в Мадриде
Госпиталь в Мадриде
 
В Мадриде открыли временный госпиталь, устроенный на территории огромного выставочного центра Ifema, сообщает El Pais.
 
В испанской столице один из самых высоких уровней заболеваемости. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает ее крупнейшим медицинским учреждением такого рода в Европе.
 
Первые пациенты прибыли в госпиталь в субботу, 21 марта. Директор Антонио Сапатеро сообщил, что в эти выходные туда переедут 300 человек.
 
EPA
Госпиталь в Мадриде
 
Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.
 
В Мадриде по последним данным от коронавируса умерли 804 человека (всего в Испании 1725 человек). 
 
Напомним, что правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней. Срок чрезвычайного положения истекал 29 марта, после его продления ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.
 
 
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Теги: медицина, Испания, Мадрид, Коронавирус, медицинская помощь
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Источник: korrespondent.net

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