В Мадриде обустроили крупнейший госпиталь в Европе

В Мадриде открыли временный госпиталь, устроенный на территории огромного выставочного центра Ifema, сообщает El Pais.

В испанской столице один из самых высоких уровней заболеваемости. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает ее крупнейшим медицинским учреждением такого рода в Европе.

Первые пациенты прибыли в госпиталь в субботу, 21 марта. Директор Антонио Сапатеро сообщил, что в эти выходные туда переедут 300 человек.

EPA Госпиталь в Мадриде

Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

В Мадриде по последним данным от коронавируса умерли 804 человека (всего в Испании 1725 человек).