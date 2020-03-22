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НБУ хочет продолжить работу обменников в карантин

Комментариев: 1
В НБУ считают, что сейчас услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения.
Обменники могут продолжить работу в карантин
Обменники могут продолжить работу в карантин
Корреспондент
 
Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина, сообщается на сайте регулятора
 
В НБУ считают, что сейчас услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения
 
"Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)", - сообщили в НБУ.
 
Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставления всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер.
 
Напомним, что с 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2.
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Теги: НБУ, карантин, Нацбанк, обменный пункт, Коронавирус, обменник, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Me@    22.03.2020, 18:15
Оценка:  0
Me@
Конечно, обменники должны работать - кто-то же должен наживаться на карантине.
И правила пусть установят, чтобы больше 10 человек одновременно в обменник не пускали, и полицаев пусть поставят возле каждого обменника, чтобы считать и выталкивать лишних.
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