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УГКЦ готова отдать свои храмы под больницы

Комментариев: 2
В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение.
УГКЦ готова помочь в борьбе с вирусом
УГКЦ готова помочь в борьбе с вирусом
Львовский портал
 
Украинская греко-католическая церковь готова превратить свои храмы на больницы в случае распространения коронавируса, заявил председатель УГКЦ Святослав во время литургии, пишет сайт УГКЦ.
 
"Я вчера увидел одну фотографию медика с ранами на лбу и на лице от ношения защитной маски и средств защиты. Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто сегодня отдает свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь больных людей. Ваша Церковь вместе с вами", - сказал Святослав.
 
 
Предстоятель вспомнил времена Майдана, когда храмы, монастыри открылись и превратились в больнице.
 
"Если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами будем спасать человеческие жизни", - сказал отец Святослав.
 
Напомним, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение.
 
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Теги: Вирус, УГКЦ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    22.03.2020, 19:21
Оценка:  +12
Shaab
УГКЦ готова перетворити храми на лікарні. ПЦУ припиняє богослужіння та займається виготовленням антисептиків. Навіть Мекка та Медіна закривається, щоб не стати розсадником вірусу. І тільки московський патріархат чхати хотів на будь-яку загрозу для прихожан, адже ж батюшки пожертв недоотримають!
ПродувКротов    22.03.2020, 19:48
Оценка:  +4
ПродувКротов
Алчность РПЦ не знает границ.
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