УГКЦ готова отдать свои храмы под больницы
В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение.
Украинская греко-католическая церковь готова превратить свои храмы на больницы в случае распространения коронавируса, заявил председатель УГКЦ Святослав во время литургии, пишет сайт УГКЦ.
"Я вчера увидел одну фотографию медика с ранами на лбу и на лице от ношения защитной маски и средств защиты. Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто сегодня отдает свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь больных людей. Ваша Церковь вместе с вами", - сказал Святослав.
Предстоятель вспомнил времена Майдана, когда храмы, монастыри открылись и превратились в больнице.
"Если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами будем спасать человеческие жизни", - сказал отец Святослав.
Напомним, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение.
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