УГКЦ готова отдать свои храмы под больницы

В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение.

Украинская греко-католическая церковь готова превратить свои храмы на больницы в случае распространения коронавируса, заявил председатель УГКЦ Святослав во время литургии, пишет сайт УГКЦ.

"Я вчера увидел одну фотографию медика с ранами на лбу и на лице от ношения защитной маски и средств защиты. Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто сегодня отдает свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь больных людей. Ваша Церковь вместе с вами", - сказал Святослав.

Предстоятель вспомнил времена Майдана, когда храмы, монастыри открылись и превратились в больнице.