Аваков просит на местах разобраться с рынками

Премьер Денис Шмыгаль призвал председателей ОГА и городов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал губернаторов и мэров решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы", - гооврится в сообщении пресс-службы президента по итогам совещания президента Владимира Зеленского с председателями ОГА и мэрами по предотвращению распространения COVID-19.

Зеленский заявил, что такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Премьер Денис Шмыгаль призвал председателей ОГА и городов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.