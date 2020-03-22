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За украинцами в Польшу отправят еще один поезд

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Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59.
Украинцев продолжат вывозить из Польши
Украинцев продолжат вывозить из Польши
 
Укрзализныця назначила еще один скоростной поезд Интерсити+ Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
 
Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705.
 
Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59. В Перемышль поезд проследует без пассажиров.
 
 
Билеты на указанный поезд можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.
 
Ранее Укрзализныця отправила уже семь специальных поездов Интерсити + Перемышль-Киев для эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.
 
Также назначен поезд "4 столицы", который выполняет специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.
 
Напомним, что эпидемиологи вместе с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы.
 
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Теги: Польша, Укрзалізниця, эвакуация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pулевой    22.03.2020, 20:02
Оценка:  +3
Pулевой
Заразы ещё больше прибавится 100%.
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