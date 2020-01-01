Рада готовит внеочередное заседание - Разумков
Для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.
Верховная рада Украины готовится к проведению в ближайшее время внеочередного заседания заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
Так, Разумков ответил на вопрос, могут ли депутаты собраться, если будет необходимость вводить чрезвычайное положение в Украине.
"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", - заявил Разумков.
По его словам, для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.
"Для того, чтобы более быстро и качественно подготовить законопроекты, быстро их пройти и внедрять, и принять на внеочередном заседании, Верховная рада составила такой двухзвенный подход. Во-первых, это рабочая группа, в которую направили из всех фракций и групп по своему представителю для того, чтобы нормализовать и урегулировать вопросы, которые могут быть спорными или для того, чтобы улучшить законопроект. Второе: это будет уровень согласительного совета с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты и продолжать работать", - добавил он.
Также Разумков отметил, что сейчас парламент ожидает от правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.
Пока внеочередное заседание не созвали.
Напомним, что Рада может собраться, чтобы рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации в Украине.
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