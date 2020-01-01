Рада готовит внеочередное заседание - Разумков

Для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

Верховная рада Украины готовится к проведению в ближайшее время внеочередного заседания заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

Так, Разумков ответил на вопрос, могут ли депутаты собраться, если будет необходимость вводить чрезвычайное положение в Украине.