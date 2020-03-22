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Кабмин разрабатывает план поддержки бизнеса

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Шмыгаль обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.
Шмыгаль обещает помочь бизнесу
Шмыгаль обещает помочь бизнесу
РБК-Украина
 
Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса, сообщил в видеообращении премьер Денис Шмыгаль.
 
"Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу", - заявил Шмыгаль.
 
 
Премьер обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.
 
Он отметил, что сегодня встал вопрос, как страна будет жить после преодоления коронавируса.
 
"Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса", - заявил Шмыгаль.
 
Напомним, что Польша выделит 52 миллиарда долларов на помощь экономике.
 
 
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Теги: правительство, правительство Украины, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    22.03.2020, 22:21
Оценка:  +7
СтальнаяКрыса
Карантин будет до конца апреля, придётся пускать специальный транспорт для тех кто работает далеко от места проживания. С мая по октябрь коронавируса почти не будет, но в ноябре снова начнётся. И так будет пока не будет вакцина создана против коронавируса, а это к концу следующего года.
DrFreeman    22.03.2020, 22:02
Оценка:  +11
DrFreeman
фсе, пацаны и леди, этот план угробит бизнес в стране!
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