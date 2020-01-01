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НБУ обязал банки закрыть большинство отделений

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Банки должны обеспечить выполнение критических функций, обеспечивающих работу центральных офисов: бесперебойную работу дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
Банки закроют, но не все
Банки закроют, но не все
РБК-Украина
 
Национальный банк Украины НБУ в своем письме от 22 марта 2020 года определил режим работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Нацбанка.
 
Согласно письму, банки должны обеспечить выполнение критических функций, обеспечивающих работу центральных офисов: бесперебойную работу дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
 
В то же время банки имеют право определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки, обеспечив, в первую очередь, свое присутствие в "спальных" районах (в том числе сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания людей пожилого возраста и других клиентов).
 
Банки обязаны "определить перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов", говорится в документе.
 
Кроме того, "банки должны обеспечить бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и инкассацию выручки торговых сетей и принятие и обработку карт всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях ПОС-терминалов".
 
Напомним, что Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина.
 
 
 
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Теги: банки, НБУ, карантин, Нацбанк, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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