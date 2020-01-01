НБУ обязал банки закрыть большинство отделений

Национальный банк Украины НБУ в своем письме от 22 марта 2020 года определил режим работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно письму, банки должны обеспечить выполнение критических функций, обеспечивающих работу центральных офисов: бесперебойную работу дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

В то же время банки имеют право определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки, обеспечив, в первую очередь, свое присутствие в "спальных" районах (в том числе сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания людей пожилого возраста и других клиентов).

Банки обязаны "определить перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов", говорится в документе.

Кроме того, "банки должны обеспечить бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и инкассацию выручки торговых сетей и принятие и обработку карт всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях ПОС-терминалов".