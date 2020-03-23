Минздрав просит ввести режим ЧП

На вечер воскресенья в Украине Минздрав подтвердил 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 26 новых случаев.

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

По словам главы Минздрава, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать столь стремительного распространения болезни, как теперь.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - заявил Емец.

При этом министр отметил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все граждане должны минимизировать свои социальные контакты, неукоснительно соблюдать правила гигиены, а также выполнять другие советы Минздрава.

Ранее в Минздраве сообщили, что медики из бригады экстренной помощи, прибывая на вызов относительно повышенной температуры и подозрения на коронавирус, станут делать два теста – на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

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