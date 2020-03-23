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Минздрав просит ввести режим ЧП

Комментариев: 3
На вечер воскресенья в Украине Минздрав подтвердил 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 26 новых случаев.
Глава Минздрава Илья Емец
Глава Минздрава Илья Емец
МОЗ України

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

По словам главы Минздрава, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать столь стремительного распространения болезни, как теперь.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - заявил Емец.

При этом министр отметил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все граждане должны минимизировать свои социальные контакты, неукоснительно соблюдать правила гигиены, а также выполнять другие советы Минздрава.

Ранее в Минздраве сообщили, что медики из бригады экстренной помощи, прибывая на вызов относительно повышенной температуры и подозрения на коронавирус, станут делать два теста – на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

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Теги: здоровье, Минздрав, чрезвычайное положение, Инициатива Минздрава, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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DrFreeman    23.03.2020, 00:09
Оценка:  +4
DrFreeman
кто не сдохнет, всех приглашаю на шашлыки!)
ШоколадныйБоx    23.03.2020, 00:08
Оценка:  -6
ШоколадныйБоx
73 случая-это вершина громадного айсберга.Тестов нет,медицины как таковой нет,врачей в достаточном количестве нет,денег на всё это нет,власти как таковой нет...Зато есть недоверие к власти,пренебрежение к карантину,отсутствие гражданской сознательности и ответственности...
colavova    23.03.2020, 00:38
Оценка:  +1
colavova
мозгов нет, есть только злоба, дятел))
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