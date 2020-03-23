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В украинских банках станут измерять температуру

Комментариев: 1
Если у клиента будет высокая температура или иные симптомы простуды, ему могут отказать в обслуживании.
Клиентов банков станут проверять на наличие симптомов простуды
Клиентов банков станут проверять на наличие симптомов простуды
РБК-Україна

Национальный банк Украины рекомендовал коммерческим банкам использовать дистанционные средства измерения температуры всех посетителей. Об этом говорится в письме НБУ “О режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавирусу”. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме, финансовое учреждение имеет право отказать в обслуживании клиентам с “выраженными симптомами заболевания”.

"При наличии у клиента банка симптома коронавирусной инфекции банк имеет право отказать в обслуживании такому клиенту непосредственно в отделении банка. С этой целью рекомендуем банкам по возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение банковского учреждения", - говорится в документе.

Ранее НБУ призвал коммерческие банки закрыть большинство отделений. Также, напомним, что Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина.

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Теги: банки, заболевание, температура, НБУ, банки Украины, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ШоколадныйБоx    23.03.2020, 00:14
Оценка:  -5
ШоколадныйБоx
А в супермаркетах это же не планируете делать?
colavova    23.03.2020, 00:43
Оценка:  0
colavova
только в Пятёрочке
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