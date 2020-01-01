Доставлять тесты в регионы будут военные

До окончания понедельника Нацгвардия доставит необходимое количество тестов на коронавирус в каждую область страны - Аваков .

Национальная гвардия Украины под утро понедельника, начнет доставлять в области тест-системы на наличие коронавируса. Об этом, в понедельник, 23 марта, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, поступившие из Китая тесты на коронавирус Нацгвардия будет доставлять в сопровождении медиков. Для этих целей будет использована авиация и спецавтомобили.

"До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - заверил Аваков.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в Украину до конца недели завезут 10 млн быстрых тестов на коронавирус. Тесты способны определить точность результата на 99,99%.

Также, в Украине по состоянию на 22 марта подтверждено 73 случая COVID-19 Больше всего случаев заражения в Киеве - 29, из них 20 в течение суток.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet