Из Стамбула в Киев вылетели украинцы

Более сотни наших соотечественников остаются в транзитной зоне аэропорта Стамбула. Для более комфортного ожидания следующего рейса им доставили продукты.

Из Стамбула отправили самолет с 217 украинцами Генконсульство Украины в Стамбуле

Из Стамбула вылетел еще один самолет с 217 украинцами на борту, которые застряли в Турции из-за введения карантина. Об этом, в понедельник, 23 марта, сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

По словам генерального консула Украины в Стамбуле Александра Гамана, более сотни граждан Украины остались в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

"Мы со своей стороны также доставили продукты, чтобы наши граждане чувствовали себя более комфортно, ожидая свои рейсы", - заявил Гаман.

Консул добавил, что получил подтверждение от операционного центра аэропорта Стамбул о гарантированных рейсах до 26 марта. Они будут доставлять до Украины транзитных пассажиров, которые прибывают из других государств.

Ранее стало известно, что Укрзализныця назначила еще один скоростной поезд Интерсити+ Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши.

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