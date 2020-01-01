В МИД объяснили, как будет происходить обмен пленными

Вопрос “не поставлен на паузу”, а остается на усиленном контроле правительства и президента - Кулеба.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами и вопрос освобождения крымчан из российских тюрем остается актуальным, несмотря эпидемию COVID-19, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило Радио Свобода.

"Это вопрос не поставлено на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого. Но ни один коронавирус не способен потушить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", - сказал Кулеба.

Напомним, в Минске, 11 марта, состоялись переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Участвовали в них, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Также, руководитель офиса президента Андрей Ермак отрицает, что прямые переговоры с сепаратистами и их легитимация могут произойти в рамках Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе.

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