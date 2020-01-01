Итоги 22 марта: Пандемия в Украине и землетрясение в Хорватии

В Украине выросло число зараженных вирусом COVID-19; Центр Загреба - разрушен. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Больше всего случаев заражения выявлено в Киеве EPA/UPG

В Украине 73 случая заболевания COVID-19

На вечер воскресенья в Украине зафиксировано 73 случая заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение последних суток. На втором месте Черновицкая область. Там зарегистрировано 25 случаев инфицирования. Так же, за день зарегистрировано 114 подозрений на COVID-19.

Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение

В хорватской столице Загребе произошло землетрясение, в результате которого частично разрушен центр города. Землетрясение имело три волны. Они произошли утром в нескольких километрах к северу от Загреба. Первое - магнитудой - 5,3, второе магнитудой - 5,0, а третье - 3,7 баллов.

Кабмин разрабатывает план поддержки бизнеса

Премьер Денис Шмыгаль пообещал бизнесу и украинцам помощь в преодолении последствий пандемии. В частности, глава правительства заявил, что Кабмин разрабатывает программу действий для бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.

Он же уточнил, что в этом вопросе украинское правительство рассчитывает, в том числе, на деньги МВФ.

В Испании за сутки почти 400 умерших от COVID-19

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 394 граждан страны.

Всего в Испании зафиксировано 28 572 случая инфицирования, из них 1 785 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а 2 575 человек уже выписали после выздоровления.

Киев вводит ограничения при посещении магазинов

В столице анонсировали ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек. Согласно протоколу КГГА, отныне в торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров. Ограничения вступят в силу с 25 марта.

Минздрав ввел правила для вернувшихся в Украину

МОЗ объявил о новых правилах обследования и обсервации лиц, возвращающихся из-за рубежа.

Прибывшие будут подписывать информированное согласие. Экземпляр информированного согласия будет передаваться санитарно-карантинным подразделениям или главному государственному санитарному врачу области.

В случае подозрения, прибывших проверят на коронавирус и установят медико-санитарное наблюдение, к которому привлекут и полицию.

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