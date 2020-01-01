Погода в Украине на 23 марта: Солнечно, на западе страны снег

В Украине ожидается прохладная погода.

В Украине будет прохладно pixabay.com

Погода в понедельник, 23 марта, в Украине будет солнечной. Лишь на западе страны возможен снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +1 до + 4 градусов тепла, ночью от -3 до -6;

На севере Украины температура днем +2… +4, ночью -4… -6;

В центральных областях температура днем от +2 до +5, ночью от -3 до -5;

На востоке страны днем от +2 до + 5, ночью от -2 до -6;

На юге Украины днем от +3 до +6 градусов, ночью от 0 до +3;

В Крыму днем +4… +6, ночью 0… +2;

В Киеве днем 0… +2, ночью -4… -6.

По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 23 марта, антициклон придет с севера и принесет холод, даже морозы. Ближайшей ночью ожидается -1…-6 градусов, днем ​​0… + 5 градусов. В южной части Украины на несколько градусов будет выше.

23 марта, во Всемирный день метеоролога, погоду Украины будет определять антициклон по имени Юрген, - пишет Диденко.

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