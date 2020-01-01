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СБУ назвало фейком видео, где пассажира избивают из-за кашля

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Служба безопасности Украины разоблачила фейковое видео о коронавирусе.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

В СБУ заявили о разоблачении очередного фейка о вирусе COVID-19. Речь идет о видео, на котором пассажира в автобусе якобы избивают другие люди из-за того, что тот кашлял и имел симптомы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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“В сети разгоняется видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. При этом киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом (хотя и не красит участников ситуации)“, - сказано в сообщении.

Как сообщается, первоисточниками размещения этого видео стали “боты пророссийского направления“. Материалы видео активно “распространяются на сепаратистских и пророссийских ресурсах“.

На данный момент сотрудниками СБУ осуществляются меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию, - говорят в СБУ.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/SecurSerUkraine

Видео, где пассажира якобы избивают из-за симптомов коронавируса:

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ серьезно взялась за распространителей фейков о COVID-19. За последние дни к ответственности привлекли уже шестерых граждан. 

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Теги: Коронавирус, СБУ, Фейки, Видео
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