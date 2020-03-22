Пустой город: Как выглядит Днепр во время карантина

На центральных площадях практически нет людей.

В Днепре в воскресенье, 22 марта, на улицах и площадях практически не было народа и транспорта. Этому способствовал как карантин, так и погода. Об этом сообщает “Наш город“.

Читай также: “Если бы я был президентом”: Доктор Комаровский обратился к Зеленскому

Так, на площади Героев Майдана можно заметить редких прохожих и несколько припаркованных авто. В самом центре города - на Европейской площади - также практически нет людей.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Днепра, зараженные COVID-19, были во Франции. Они посещали страну в целях туризма.

Читай также: В МОЗ объяснили, где будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.