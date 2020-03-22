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Пустой город: Как выглядит Днепр во время карантина

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На центральных площадях практически нет людей.
Опустевший город
Опустевший город
nashemisto.dp.ua

В Днепре в воскресенье, 22 марта, на улицах и площадях практически не было народа и транспорта. Этому способствовал как карантин, так и погода. Об этом сообщает “Наш город“. 

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Так, на площади Героев Майдана можно заметить редких прохожих и несколько припаркованных авто. В самом центре города - на Европейской площади - также практически нет людей.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Днепра, зараженные COVID-19, были во Франции. Они посещали страну в целях туризма. 

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Теги: Днепр, Карантин, Коронавирус
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