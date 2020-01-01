Коронавирус в Украине: обновленные данные МОЗ

Известно, сколько больных коронавирусом сегодня зафиксировано.

По состоянию на 10:00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирус обнаружен:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 5 случаев

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

Львовская область -2 случая

Тернопольская область - 1 случай

Черкасская область - 1 случай

м. Киев - 29 случаев

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Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в МОЗ объяснили, где будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Известно, что тесты будут проводить только в специализированных медучреждениях.

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