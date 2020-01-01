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Коронавирус в Украине: обновленные данные МОЗ

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Известно, сколько больных коронавирусом сегодня зафиксировано.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 10:00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирус обнаружен:

  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 5 случаев
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
  • Львовская область -2 случая
  • Тернопольская область - 1 случай
  • Черкасская область - 1 случай
  • м. Киев - 29 случаев

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Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в МОЗ объяснили, где будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Известно, что тесты будут проводить только в специализированных медучреждениях.

 

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Теги: Минздрав, коронавирус, статистика
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