Коронавирус в Украине: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 10:00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным ЦОС в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.
Сейчас коронавирус обнаружен:
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
- Киевская область - 5 случаев
- Донецкая область - 1 случай
- Днепропетровская область - 2 случая
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
- Львовская область -2 случая
- Тернопольская область - 1 случай
- Черкасская область - 1 случай
- м. Киев - 29 случаев
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Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в МОЗ объяснили, где будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Известно, что тесты будут проводить только в специализированных медучреждениях.
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