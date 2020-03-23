Пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к пенсии
Министр социальной политики Марина Лазебная сказала, что в мае пенсионеры Украины, которым исполнилось больше 80 лет, получат надбавку к пенсии. Она составит 500 гривен. Надбавку получат около полутора миллионов пенсионеров. Об этом она заявила на брифинге.
Читай также: Власти на индексацию пенсий возьмут в долг
“С мая, мы устанавливаем доплату к пенсии для полутора миллионов пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 гривен“, - заявила она.
Министр также уточнила, что выплаты будут производиться автоматически, поэтому людям не придется куда-либо обращаться.
Смотреть с 4-ой минуты:
Напомним, ранее сообщалось, что у пенсионеров временно не будут отбирать субсидию за долги. У пенсионеров, которые имеют задолженность по коммунальным услугам, не будут отбирать субсидию и начислять пеню в период карантина.
Читай также: Названы сроки индексации пенсий и доплаты за COVID-19
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.