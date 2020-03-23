Пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к пенсии

Надбавка будет начисляться автоматически.

Министр социальной политики Марина Лазебная сказала, что в мае пенсионеры Украины, которым исполнилось больше 80 лет, получат надбавку к пенсии. Она составит 500 гривен. Надбавку получат около полутора миллионов пенсионеров. Об этом она заявила на брифинге.

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“С мая, мы устанавливаем доплату к пенсии для полутора миллионов пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 гривен“, - заявила она.

Министр также уточнила, что выплаты будут производиться автоматически, поэтому людям не придется куда-либо обращаться.

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Напомним, ранее сообщалось, что у пенсионеров временно не будут отбирать субсидию за долги. У пенсионеров, которые имеют задолженность по коммунальным услугам, не будут отбирать субсидию и начислять пеню в период карантина.

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