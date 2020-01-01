Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, борющихся с COVID-19

Такую инициативу глава Минздрава намерен предложить Кабмину в ближайшее время.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен предложить Кабинету министров ввести почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине вируса COVID-19. Об этом глава ведомства заявил в интервью 112 каналу.

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“На следующее заседание Правительства я выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должна иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат“, - заявил Илья Емец.

Как подчеркнул министр здравоохранения, в условиях распространения COVID-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

Защитим врача – спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в том числе и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, - резюмировал Илья Емец.

Напомним, Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. По словам главы Минздрава, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать столь стремительного распространения болезни, как теперь.

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