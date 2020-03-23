В Украину въехал инфицированный коронавирусом, - ГПСУ

Пограничники экстренно отправили его в больницу.

В течении минувших суток в Украину въехало более 15 тысяч человек, среди которых был один зараженный смертельным коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту “Борисполь”. Пограничники провели экспресс-тест.

В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевания на коронавирус, - сказано в сообщении.

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Пограничники добавили, что зараженного сразу доставили в инфекционное отделение больницы. Его изолировали и продолжают наблюдать врачи.

Напомним, в Ивано-Франковске еще 3 случая коронавируса. Все они контактировали с погибшей от коронавируса женщиной.

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