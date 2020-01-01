Из Украины пытались вывезти 40 тыс медицинских халатов в ЕС

Общая стоимость халатов составила больше 40 тыс евро.

На таможенном посту “Ягодин“ на Волыни сотрудники СБУ предотвратили вывоз 40 тысяч медицинских халатов. Стоимость халатов составила 42 тысячи евро. Их собирались вывезти в одну из стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Правоохранители остановили на таможенном посту “Ягодин“ Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с прокуратурой Волынской области.

Напомним, ранее сообщалось, что контрабандисты пытались вывезти респираторы на 1 млн грн. Частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт Херсон 21 тысячу масок.

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