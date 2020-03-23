План Авакова: Глава МВД предложил антикризисный план для борьбы с COVID -19

Министр МВД предлагает экстраординарные шаги.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры для борьбы с вирусом COVID-19. По его словам, для этого потребуется увеличить дефицит госбюджета минимум в три раза с одновременным сокращением расходов и провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений. Многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты ... А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные мероприятия заставляют принудительно закрываться многие маленькие компании и бизнес. Пройдет месяц и у людей может банально не хватить средств, чтобы обеспечить себя, семью - купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1, - завил Аваков.

Так, по словам министра МВД, придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги:

Верховной Раде немедленно пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры.

Увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд.

Провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на нынешнее время вложения и инвестиции. Не допускать убытков по линии обороны и безопасности.

Заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в ​​антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

В кратчайшие сроки провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы.

Жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и выводе антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связывающие механизмы.

Никогда не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране сразу после окончания карантина и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.

Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны НБУ.

Предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещения.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к пенсии. Она составит 500 гривен ежемесячно.

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