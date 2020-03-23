Украина предлагает жителям Крыма помощь с эвакуацией из Египта

Украинское посольство в Египте предложило застрявшим на египетских курортах крымчанам помощь с эвакуацией.

Застрявшим в Египте крымчанам предлагают эвакуацию в Украину wikipedia.org

Посольство Украины в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница посольства.

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“Дорогие крымчане-граждане Украины! Из средств массовой информации узнали о вашем пребывании в Шарм ель-Шейхе и желании немедленно выехать. Посольство Украины в Каире готово помочь вам с возвращением на родину в кратчайшие сроки. Мы уже вернули из Шарм аль-Шейха тысячи наших граждан“, - говорится в сообщении.

Посольство просит срочно обратиться на его “горячую“ телефонную линию или написать по электронной почте, предоставив паспортные данные, отель пребывания и контактный номер телефона.

Напомним, из Египта вернулись более 29 тысяч украинцев. Украинцы продолжат возвращаться домой из разных стран спецрейсами, несмотря на закрытие границ.

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