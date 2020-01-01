Под Тернополем мужчина пришел в магазин в костюме чумного доктора

Появилось захватывающее видео.

В Тернопольской области, где зафиксирован только один случай заражения коронавирусом, мужчина пришел за покупками в супермаркет в маске чумного доктора.

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Соответствующее видео появилось на просторах Facebook.

На видеоролике видно, как мужчина с тростью, в черном пальто, резиновых перчатках и маской чумного доктора расплачивается у кассы одного из супермаркетов. По данным автора видео, события разворачиваются в городе Збараж Тернопольской области.

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К слову, такие маски со своеобразными "клювами" носили врачи в период распространения чумы в Европе в XIV веке. Их делали из плотной кожи, а глаза были закрыты стеклами. В клюв закладывали травы, которые защищали докторов.

Напомним, в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев. В МИД сообщили о ситуации с украинцами, заболевшими коронавирусом в Италии.

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