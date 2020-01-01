Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Тернополем мужчина пришел в магазин в костюме чумного доктора

Комментариев: 0
Появилось захватывающее видео.
Мужчина пришел в маске чумного доктора
Мужчина пришел в маске чумного доктора
скриншот видео

В Тернопольской области, где зафиксирован только один случай заражения коронавирусом, мужчина пришел за покупками в супермаркет в маске чумного доктора. 

Читай также: Украина предлагает жителям Крыма помощь с эвакуацией из Египта

Соответствующее видео появилось на просторах Facebook.

На видеоролике видно, как мужчина с тростью, в черном пальто, резиновых перчатках и маской чумного доктора расплачивается у кассы одного из супермаркетов. По данным автора видео, события разворачиваются в городе Збараж Тернопольской области. 

Читай также: Как быстро и просто сделать маску своими руками

К слову, такие маски со своеобразными "клювами" носили врачи в период распространения чумы в Европе в XIV веке. Их делали из плотной кожи, а глаза были закрыты стеклами. В клюв закладывали травы, которые защищали докторов.

Напомним, в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев. В МИД сообщили о ситуации с украинцами, заболевшими коронавирусом в Италии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, чумной доктор, маска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь