САП открыло производство на чиновников Кабмина из-за экспорта масок

Правительство дважды игнорировало просьбу СНБО запретить экспорт медицинских масок из Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после публикации в СМИ обращения секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексея Данилова к премьер-министру Алексею Гончаруку 31 января. Данилов потребовал ввести запрет на экспорт медицинских масок, однако премьер это проигнорировал.

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Документ о начале расследование в отношении чиновников Кабмина опубликовал на своей Facebook-странице главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



"Теперь начато расследование действий должностных лиц Кабинета Министров. Спасибо, вот это скорость! Будем ждать таких же быстрых результатов", - написал журналист.

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Как рассказали изданию Цензор.НЕТ в Офисе генерального прокурора, досудебным расследованием в этом деле займется Государственное бюро расследований.



Заместитель Гепрокурора Виктор Трепак уточнил, что уголовное производство открыто по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Служебная небрежность, послужившая причиной тяжелых следствий). Максимальное наказание по данной статье - 5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, что секретарь СНБО Данилов в начале 2020 года дважды просил Кабмин запретить экспорт медицинских масок. Экспорт был запрещен не сразу, из-за чего частные компании до 11 марта официально вывезли из Украины 980 тонн масок.

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