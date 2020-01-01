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Нардеп от "Слуги народа" Горбенко заразился вирусом COVID-19

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Депутата госпитализировали.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко
facebook.com/ruslan.gorbenko

Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на заражение коронавирусом. Один тест оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста пока не известны. Об этом он написал у себя в Facebook

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“В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу и настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких“, - пишет нардеп.

По словам Горбенко, с нардепом Шаховым он не пересекался, с нардепом ОПЗЖ тоже и в последние месяцы за границей не был.

Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью, - сообщил Горбенко.

Депутат посоветовал придерживаться советов медиков, сидеть дома и не паниковать.

Не хотелось бы “болеть онлайн“ и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена“, - резюмировал он.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/ruslan.gorbenko

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину въехал инфицированный коронавирусом. Пограничники экстренно отправили его в больницу. Его изолировали и продолжают наблюдать врачи. 

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Теги: Нардеп, Слуга народа, Коронавирус, Карантин, Самоизоляция
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