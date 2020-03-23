Штаб ООС озвучил потери боевиков за неделю

ВСУ регулярно приходится открывать ответный огонь по войскам оккупантов, умножая их потери.

От ответного огня ВСУ за неделю погибло 13 боевиков пресс-служба Минобороны

Ежедневно боевики “ЛДНР“ теряют до двух человек убитыми и до трех раненными. Такие данные приводит пресс-служба Операции объединенных сил на Донбассе.

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“Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику“, - пояснили в Штабе.

Согласно подтвержденным данным разведки, потери оккупантов за минувшую неделю составили 13 человек убитыми и 22 человека раненными и травмированными.

Также боевики потеряли 120-миллиметровый миномет и два автомобиля “Урал“.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа, - отмечают в Штабе ООС.

Напомним, в Днепр экстренно прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ. За их жизнь будут бороться медики.

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