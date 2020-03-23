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Штаб ООС озвучил потери боевиков за неделю

Комментариев: 1
ВСУ регулярно приходится открывать ответный огонь по войскам оккупантов, умножая их потери.
От ответного огня ВСУ за неделю погибло 13 боевиков
От ответного огня ВСУ за неделю погибло 13 боевиков
пресс-служба Минобороны

Ежедневно боевики “ЛДНР“ теряют до двух человек убитыми и до трех раненными. Такие данные приводит пресс-служба Операции объединенных сил на Донбассе.

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“Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику“, - пояснили в Штабе.

Согласно подтвержденным данным разведки, потери оккупантов за минувшую неделю составили 13 человек убитыми и 22 человека раненными и травмированными.

Также боевики потеряли 120-миллиметровый миномет и два автомобиля “Урал“.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа, - отмечают в Штабе ООС.

Напомним, в Днепр экстренно прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ. За их жизнь будут бороться медики.

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Теги: конфликт на Донбассе, ОРДЛО, боевики, штаб ООС
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Комментариев (1)
navigator2    23.03.2020, 14:18
Оценка:  +1
navigator2
де коментарі апалечнцев?
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