Богдан и украинский бомонд отдыхали в Куршевеле в одно время с Шаховым

Известно, кто еще был в Куршевеле в то время, когда там отдыхал зараженный коронавирусом Шахов.

В разгар волны коронавируса в мире около сотни высокопоставленных украинских чиновников, представителей политики и шоу-бизнеса "закрывали сезон" во французском Куршевеле.

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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственный информированный источник.

Среди отдыхающих был зараженный коронавирусом нардеп Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и многие другие.

Я не знаю, почему только политиков называют. Там были все, очень известные имена. И политики из разных фракций, Андрей Богдан тоже не пропускает такие мероприятия, в этот раз тоже был. Это давняя традиция. До 10 марта в Куршевеле отдыхают россияне, а ближе к 10 марта закрывать курортный сезон приезжают украинцы, - рассказал собеседник.

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По данным источника, в Куршевель украинцы летели разными рейсами: кто-то на чартере, кто-то рейсовым самолетом. Отмечается, что все они вылетали из Женевы. Уже во время отдыха все иежду собой украинцы общались. Они посещали одни рестораны и проводили светские вечера.

Таким образом около 100 человек рискуют быть зараженными коронавирусом, как и нардеп Сергей Шахов, который также был в это время в Куршевеле.

Шахов, конечно, удивил. Еще и в Раду пошел. Я и все мои друзья сейчас дома в самоизоляции. Сдаем тесты, никуда не выходим. Почему Шахов пошел в Раду - вообще не понимаю, - рассказал мужчина, который отдыхал с Шаховым.

Издание пишет, что вскоре будет опубликован подробный список известных украинцев, с которыми в Куршевеле отдыхал Шахов.

Напомним, зараженный COVID-19 нардеп Шахов госпитализирован. Сергею Шахову сделали рентген, который показал пневмонию. Он находится в инфекционном отделении Александровской больницы.

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