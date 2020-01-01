Верховная Рада против введения чрезвычайного положения в стране

Такое решение может быть принято на внеочередном заседании парламента, но нардепы пока против.

Большинство фракций парламента выступает против введения в стране чрезвычайного положения. Об этом заявил заместитель главы фракции “Голос“ Ярослав Железняк в комментарии “Интерфакс-Украина“.

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Он рассказал, что состоялось заседание рабочей группы с участием глав депутатских фракций, организованное полностью онлайн. В ходе заседания обсуждалось три основных вопроса:

“Первый – повестка дня внеочередного пленарного заседания, сейчас она еще формируется; второе – отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство из них выступило категорически против такого решения. И третье – формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат их принятия, то есть место проведения, формат заседания и формат голосования“, - рассказал Железняк.

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Он также отметил, что финального решения по всем трем обсуждавшимся вопросам пока нет. Решения могут появиться на внеочередном заседании Верховной Рады, которое, как ожидается, должно состояться уже на этой неделе.

Напомним, парламент может провести внеочередное заседание не раньше 25 марта. По данным СМИ, раньше среды заседание едва ли возможно.

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