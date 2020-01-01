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МОЗ объяснил ошибку с 8 “выздоровевшими” от коронавируса украинцами

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Ляшко рассказал, что ведомости оказались неточными.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
МОЗ України

Информация о 8 вылечившихся от коронавируса украинцах оказалась неточной. Однако Минздрав вчера поделился этими данными.

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Ситуацию на сегодняшнем брифинге объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, у этих пациентов было всего лишь подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось.

Эти случаи не подтвердили заболевание после проведения диагностических исследований методом полимеразной цепной реакции, - отметил он.

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Напомним, вчера МОЗ заявило, что в Украине выздоровели 8 больных COVID-19. 8 пациентов из Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни, заявили в ведомстве, а затем опровергли эту информацию.

 

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Теги: МОЗ, коронавирус, Минздрав, Ляшко
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