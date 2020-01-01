МОЗ объяснил ошибку с 8 “выздоровевшими” от коронавируса украинцами

Ляшко рассказал, что ведомости оказались неточными.

Информация о 8 вылечившихся от коронавируса украинцах оказалась неточной. Однако Минздрав вчера поделился этими данными.

Читай также: В МОЗ опровергли свое заявление о "выздоровлении" 8 человек от COVID-19

Ситуацию на сегодняшнем брифинге объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, у этих пациентов было всего лишь подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось.

Эти случаи не подтвердили заболевание после проведения диагностических исследований методом полимеразной цепной реакции, - отметил он.

Читай также: В Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев - МИД

Напомним, вчера МОЗ заявило, что в Украине выздоровели 8 больных COVID-19. 8 пациентов из Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни, заявили в ведомстве, а затем опровергли эту информацию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.