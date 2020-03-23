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"Спасите украицев": Емец просит ВР ввести режим чрезвычайного положения

Комментариев: 4
По его словам, депутаты должны проявить силу воли и ввести режим ЧП.
Министр здравоохранения Илья Емец
Министр здравоохранения Илья Емец
facebook.com/moz.ukr

Министр здравоохранения Илья Емец из-за пандемии COVID-19 в Украине просит Верховную Раду ввести режим чрезвычайного положения. Он сказал, что это нужно сделать для спасения украинского народа от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

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Как сообщается, Емец призвал нардепов “проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев“ собраться и проголосовать за введение режима ЧП.

“Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус“, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада против введения чрезвычайного положения в стране. Большинство фракций парламента выступает против введения в стране режима ЧП. 

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Теги: Рада, ЧП, Коронавирус, Емец, Пандемия
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Комментариев (4)
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Anvla    23.03.2020, 15:17
Оценка:  +17
Anvla
Где был Министр, когда в Украину везли тысячи потенциальных больных?
Где было руководство страны?
Почему никто не ответит за это? Ведь в Украине не было вируса ещё в начале февраля!
ИИИИИИИИИИ    23.03.2020, 15:41
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
мы потому что в опу европе дуем.. вон Лукашенко правильно сделал - не пускает халявщиков. Были мозги в разгар эпидемии по горящим путёвкам ломиться за границу - пусть их, мозгов, хватает теперь там выжить до окончания этого вируса. а не тянуть заразу в страну.
ИИИИИИИИИИ    23.03.2020, 15:42
Оценка:  -4
ИИИИИИИИИИ
Как-то не афишируют, что бортом из Женевы прибыло сразу несколько больных, а их даже не проверил никто и они спокойно поехали по домам. Ещё+ больные в Киеве...
ArtGroup    23.03.2020, 15:43
Оценка:  +1
ArtGroup
Ты просто идиот...
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