"Спасите украицев": Емец просит ВР ввести режим чрезвычайного положения

По его словам, депутаты должны проявить силу воли и ввести режим ЧП.

Министр здравоохранения Илья Емец из-за пандемии COVID-19 в Украине просит Верховную Раду ввести режим чрезвычайного положения. Он сказал, что это нужно сделать для спасения украинского народа от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как сообщается, Емец призвал нардепов “проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев“ собраться и проголосовать за введение режима ЧП.

“Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус“, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада против введения чрезвычайного положения в стране. Большинство фракций парламента выступает против введения в стране режима ЧП.

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