На чиновников из бюджета тратится больше, чем на медицину – Дубилет

Экс-министр рассказал, как изменилось финансирование медицины в Украине за последние годы.

На содержание государственного аппарата в Украине из бюджета выделяется больше денег, чем на финансирование системы здравоохранения. Хотя еще несколько лет назад ситуация была обратной. Об этом бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал на своей странице в Фейсбук.

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“Еще 8 лет тому назад расходы на медицину в нашем государственном бюджете превышали расходы на госаппарат (или, проще, “расходы на чиновников“). Но в последние годы они поменялись местами“, - отметил он.

Как пояснил экс-министр, в 2011 и 2019 годах расходная часть бюджета была примерно одинакова – 52 млрд долл. и 53 млрд долл. соответственно. В эти годы на государственный аппарат выделялось около 11% бюджета (5,7 млрд долл.), а вот на медицину расходы упали с 12% до 9% (с 6,1 млрд долл. до 5 млрд долл.).

Получается, за эти годы расходы на медицину упали почти на 20%. На всякий случай уточню, что речь идет о сводном бюджете (общегосударственный и местные), - уточнил Дубилет.

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Он также напомнил, что в конце 2019 года правительство Алексея Гончарука сократило около 20 тысяч чиновников.

Напомним, Александр Ярославский заявил, что харьковские бизнесмены должны вложиться в борьбу с эпидемией. “Деньги на медицину и пенсионеров мы соберем, а тех, кто не даст, запомним поименно“, - заявил он.

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