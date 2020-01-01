Чтобы побороть коррупцию, мы создаем равные условия для всех – координатор «Большой стройки» Юрий Голик

Если мы хотим побороть причины коррупции, а не все время бороться с ее последствиями, нужны равные условия для всех. И такие условия в отрасли строительства и ремонта дорог сейчас созданы. Об этом в интервью изданию « Обозреватель » заявил координатор Национального проекта «Большая стройка» Юрий Голик.

«Если говорить о коррупционной составляющей, то есть два подхода: подход первый – бороться с причинами, подход второй – бороться с последствиями. Бороться с последствиями означает создавать всё новые и новые правоохранительные органы, функции каждого из которых дублируются. Поэтому главный смысл – это бороться с причинами», - отметил Голик.

По его словам, с этой целью существуют методические рекомендации Укравтодора для своих региональных представительств к созданию тендерной документации.

«Они с одной стороны достаточно жесткие, потому что строить и ремонтировать трассы национальной категории не может компания, созданная вчера. Она должна как на лифте двигаться постоянно по категориям и за 5-6 лет достигать предельной категории, чтобы работать с Укравтодором. А с другой стороны, например, в Луганской и Закарпатской областях есть трассы категории Н, так как эти трассы одинаковые с точки зрения категории и с точки зрения своих ТЗ. И мы добились того, что тендерные процедуры по этим трассам объявляются по одинаковым условиям», - подчеркнул он.

В ходе реализации проекта «Большая стройка», инициированного президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.