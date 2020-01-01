Всех умерших украинцев от пневмонии проверят на COVID-19

По словам замглавы МОЗ, сейчас готовится соответствующий приказ.

Заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что сейчас проводится разработка Приказа, в соответствии с которым всех умерших от пневмонии украинцев проверят на коронавирус. Об этом Ляшко сообщил в ходе брифинга в понедельник, 23 марта.

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"МОЗ даст четкие правила для патологоанатомов, которые проводят вскрытия умерших, в том числе от пневмоний. Лично мной поставлена задача подготовить соответствующий приказ МОЗ. Для того, чтобы во всех летальных случаях от пневмоний были забраны секционные материалы для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни" - отметил Ляшко.

Мы будем отслеживать все случаи пневмоний, чтобы получить реальную картину работы нашей системы - подчеркнул замглавы МОЗ

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Виктор Ляшко также призвал украинцев оставаться дома и носить маски. По его словам, никто не знает здоров ли конкретный человек или находится в инкубационном периоде. В последнем случае он может быть опасным для окружающих, особенно для людей преклонного возраста.

На видео с 6:30

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