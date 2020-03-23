Офис Генпрокурора создал координационный штаб для борьбы с COVID-19

Штаб создан для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В офисе Генерального прокурора создан координационный штаб с целью осуществления контроля за проведением мероприятий по предупреждению распространения вируса COVID-19. Такое решение было принято по результатам совещания у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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“Задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры. Также штаб будет оптимизировать работу Офиса Генерального прокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Емец просит Раду ввести режим чрезвычайного положения. По его словам, это поможет спасти украинцев от коронавируса.

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