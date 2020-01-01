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В МОЗ рассказали, как хоронить умерших от коронавируса

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По словам замглавы МОЗ, специальных инструкций ВОЗ по захоронению не давало.
В МОЗ рассказали, как хоронить умерших от коронавируса
В МОЗ рассказали, как хоронить умерших от коронавируса
Скриншот видео

ВОЗ не выдавал инструкций по захоронению умерших от коронавируса. При этом украинский штаб разработал специальный документ, который будет регламентировать проведение похорон. Об этом сообщил замглавы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 23 марта.

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"Мы разработали определенную инструкцию того, как это будет происходить. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования. В первую очередь при похоронах наиболее рискованными являются ритуальные обряды, при которых возможны скопления людей" - отметил Ляшко.

  • На видео с 18:00

Ранее сообщалось о том, как оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева.

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Теги: Коронавирус, погибшие, Украина, похороны
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