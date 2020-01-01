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Лаборатория МОЗ может проводить тысячу исследований на COVID-19 в день

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В Минздраве есть техника для проведения большого количества тестов на коронавирус.
Главный санврач Виктор Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко
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Референс-лаборатория Министерства здравоохранения Украины может проводить 1 000 исследований на COVID-19 ежедневно . Об этом во время брифинга рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Медик отметил, что на данный момент нет проблем в вопросе диагностики заболевания.

"Мы получили новейшее оборудование. Сегодня у нас в референс-лаборатории есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований, плюс есть 25 лабораторий только в системе здравоохранения, способность которых - делать 200 исследований", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Украину пришла первая партия экспресс-тестов на коронавирус, которые будут использовать семейные врачи, медики в инфекционных отделениях и бригады на вызовах.



Напомним, всех умерших украинцев от пневмонии проверят на COVID-19.

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Теги: Ляшко, Карантин, коронавирус
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