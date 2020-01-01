В Обуховском районе COVID-19 лабораторно подтвержден у пятерых человек

Возраст заболевших - от 30 до 57 лет.

В Киевской области заболевание коронавирусной болезнью лабораторно подтверждено у пятерых людей в Обуховском района, у 7 местных жителей COVID-19 заболевания подтвердили экспресс-тесты.Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на и.о главы Киевской ОГА Василия Володина.

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"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - отметил Володин.



Чиновник также рассказал, что возраст всех заболевших - от 30 до 57 лет.



Напомним, всех умерших украинцев от пневмонии проверят на COVID-19.

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