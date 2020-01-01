В Офисе президента рассказали о том, что до конца текущего дня ПЦР-тесты будут доставлены во все уголки страны.

Тесты на COVID-19 будут доставлены во все области до конца понедельника Офис президента

Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавируса более, чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок. Об этом заявили в Офисе президента.

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“Военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики“ - говорится в сообщении.

Первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тысяч отправят в критически важные подразделения - прежде всего в действующие подразделения ВСУ, Государственную пограничную службу, Национальную гвардию и полицию. Остальные передадут в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий.

Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР - отметили в Офисе президента

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ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании. Первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена ​​в лаборатории всех областей Украины. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более, чем на 10 дней.

Тесты на COVID-19 будут доставлены во все области до конца понедельника Офис президента

Также Ил-76 привез в Украину первые 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи. Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены аппараты искусственной вентиляции легких.

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Также в первой партии медгруза прибыли 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением. На этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и других медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов.

Ранее сообщалось о том, что в Украину вернулись более 59 тысяч граждан.

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