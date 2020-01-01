Мер Ивано-Франковска призвал горожан придерживаться карантина и при появлении первых симптомов обращаться к врачам.

В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на COVID-19 Скриншот видео

В Ивано-Франковске умерла 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Об этом заявил мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеобращении в понедельник, 23 марта.

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“Хочу, к сожалению, начать с неприятных новостей. Сегодня умерла женщина с подозрением на коронавирус. Ей было 65 лет, она умерла в областной инфекционной больнице. Женщина проживала в селе Чуколовка“ - отметил мер.

По словам Руслана Марцинкива, на данный момент имеется только подозрение. Соответствующие тесты поданы в Киев. Врачи ожидают результаты завтра во вторник, 24 марта.

Мер города еще раз обратился к жителям города. Он рассказал, что сегодня в областную больницу обратился человек “с плохими симптомами“. Больной госпитализирован.

Со сколькими людьми пациент контактировал? Мы сейчас выясняем. Придерживайтесь карантина и сразу обращайтесь к врачам - отметил он

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“Хочу обратиться ко всем вернувшимся из-за границы. Не затягивайте до появления симптомов, до тяжелой формы болезни, до двухсторонней пневмонии. Сейчас есть возможность обращаться к врачам в онлайн-режиме“ - отметил мер.

Ранее сообщалось о том, что тесты на COVID-19 будут доставлены во все области до конца понедельника.

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