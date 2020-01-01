Погода в Украине на 24 марта: Солнце

В Украине ожидается ясная погода.

В Украине будет солнечно pixabay.com

Погода во вторник, 24 марта, в Украине будет солнечной. Лишь в восточных областях страны и в Крыму возможен снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +3 до + 6 градусов тепла, ночью от -5 до -7;

На севере Украины температура днем +3… +5, ночью -5… -7;

В центральных областях температура днем от +2 до +6, ночью от -4 до -7;

На востоке страны днем от +4 до +6, ночью от -1 до -7;

На юге Украины днем от +4 до +6 градусов, ночью от 0 до -2;

В Крыму днем +4… +6, ночью -1… +1;

В Киеве днем +2… +4, ночью -4… -6.

Погода в Украине на 24 марта meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода.

Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце. Антициклон, - пишет Диденко.

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