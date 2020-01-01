Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус

На Львовщине подозрений на COVID-19 стало больше.

По состоянию на 15.30 23 марта в областной инфекционной клинической больнице Львова госпитализировано 39 человек с подозрением на коронавирусную болезнь. Еще 34 человека находятся в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Состояние всех заболевших - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки близко к тяжелому, она находится в отделении интенсивной терапии.



Всего во Львовской области за все время с подозрением на COVID-19 обратились 106 человек. У 6 из них обнаружен грипп, еще у 23 коронавирус не подтвердили тесты.

Напомним, в Обуховском районе COVID-19 лабораторно подтвержден у пятерых человек.

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